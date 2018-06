Sport kort 18 juni 2018

00u00 0

ATLETIEK

De Belgische 4x400m-ploeg bij de vrouwen heeft in het Zwitserse Bern het 38 jaar oude nationaal record verbeterd. Margo Van Puyvelde, Hanne Claes, Cynthia Bolingo en Camille Laus snelden naar een tweede plaats in 3:29.06, en mogen daardoor naar het EK in Berlijn. De winst ging in Bern naar de Britten (3:28.59). Het vorige BR stond op naam van Lea Alaerts, Regine Berg, Anne Michel en Rosine Wallez

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN