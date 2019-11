Exclusief voor abonnees Sport kort basketbal 29 november 2019

00u00 0

Prima prestatie van Ann Wauters met Kayseri in de EuroCup. De 39-jarige center was in net geen twintig minuten goed voor 12 ptn (5 op 5 shots), 5 rbs en 2 assists voor de Turkse club, die met 80-83 won van het Zweedse Umea

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 32 minuten 32 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode