Exclusief voor abonnees Sport kort 24 april 2020

00u00 0

volleybal

De Europese Volleybalfederatie (CEV) heeft beslist om definitief een punt te zetten achter de Champions League, bij de mannen en de vrouwen. Ook de andere Europese bekertoernooien worden stopgezet. Met Roeselare was er nog een Belgische club in de Champions League actief. De Belgische vicekampioen leed in de heenwedstrijd van zijn kwartfinale tegen Civitanova een-0-3 nederlaag.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen