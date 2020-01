Exclusief voor abonnees Sport kort 16 januari 2020

00u00 0

Zwemmen

Pieter Timmers finishte als vierde op de 100 meter vrije slag tijdens de eerste manche van de FINA Champions Swim Series in het Chinese Shenzhen. De viceolympisch kampioen van Rio tikte (in groot bad) aan in 49.45. De Rus Andrei Minakov haalde het in 48.94. Timmers kon zich troosten met een cheque van 5.000 dollar.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis