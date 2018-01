Sport is niet altijd oorlog: Noord-Koreanen welkom in zuidelijk ijshockeyteam 00u00 0

Zuid-Korea heeft plannen om tijdens de Winterspelen in Pyeongchang een vrouwenijshockeyteam samen te stellen met ook Noord-Koreaanse speelsters. De twee buurlanden, formeel nog altijd in staat van oorlog, pleegden deze week overleg over de Winterspelen. Noord-Korea zal een afvaardiging naar het evenement sturen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) beslist volgende week zaterdag onder welke voorwaarden Noord-Korea kan deelnemen, want normaal is het land te laat met de inschrijving.