Sport-app toont gevoelige info militaire basissen 30 januari 2018

Een kaart van loop- en fiets-app Strava toont gevoelige informatie over de locatie en activiteiten van soldaten op westerse militaire basissen in Afghanistan, Irak en Syrië. De 'Global Heatmap' gebruikt info van satellieten om de bewegingen van Strava-gebruikers in kaart te brengen. Gebieden en routes waar activiteit is, worden op basis van de intensiteit opgelicht. In oorlogsgebieden en woestijnen - in landen als Afghanistan, Irak en Syrië - is de kaart bijna volledig donker gekleurd, op enkele kleine lichtpunten na: bekende maar mogelijk ook onbekende en gevoelige sites. Sommige lijnen lopen buiten de basissen, wat zou kunnen wijzen op patrouilleroutes, waarbij soldaten hun fitnesstracker bij zich hebben. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een onderzoek geopend.

