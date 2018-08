Sporen van glyfosaat in ontbijtgranen 17 augustus 2018

De producten van tientallen bekende graanmerken bevatten glyfosaat, een pesticide die door de Wereldgezondheidsorganisatie gelinkt wordt aan kanker. Dat concludeert de Amerikaanse milieubeweging Environmental Working Group (EWG) uit onafhankelijke laboratoriumtesten. Volgens EWG werd in liefst 43 van de 45 stalen van haverproducten sporen aangetroffen. In drie vierde van die stalen lag het gehalte hoger dan wat EWG-wetenschappers als veilig voor kinderen beschouwen. Het hoogste glyfosaatgehalte werd aangetroffen in twee stalen van Quaker Old Fashioned Oats. Ook in drie stalen van Cheerios was het glyfosaatgehalte aanzienlijk.