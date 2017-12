Spoorwerknemers jarenlang te veel uitbetaald 00u00 0

Zo'n 4.000 spoorwerknemers hebben jarenlang te hoge uitkeringen gekregen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De oorzaak ligt bij NBMS, Infrabel en HR Rail, die de werkuren van het personeel dat vier vijfde werkt verkeerd had berekend - op basis van een 40 urenweek in plaats van een 38 urenweek. Daardoor zouden miljoenen euro's te veel zijn uitbetaald door de RVA. Die instantie heeft een brief naar HR Rail gestuurd met de vraag om de situatie vanaf 1 januari recht te trekken. Het spoorwegpersoneel zal niets moeten terugbetalen.