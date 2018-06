Spoorstaking net begonnen en vakbond kondigt al nieuwe aan 29 juni 2018

De staking van de socialistische spoorbond was gisteravond nog niet begonnen, of daar rolde al een nieuwe aanzegging binnen. De Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel (OVS) legt het werk neer op 10 en 11 juli. De treinbestuurders zijn kwaad omdat ze minder zullen verdienen door de nieuwe berekeningswijze van de premies. "We hebben verschillende simulaties gedaan en we komen steeds uit bij een verlies aan inkomsten", klinkt het bij de vakbond. Volgende dinsdag is nog een verzoeningsvergadering gepland. (ARA)