Spoorfietsers, daar wordt niet meer om gelachen 05 april 2018

Dylan Groenewegen (rechts) gaat in discussie met een wedstrijdcommissaris van de Scheldeprijs. Samen met 34 andere renners, onder wie ook Arnaud Démare en Tony Martin, is hij gisteren uit de koers gezet nadat ze een gesloten spooroverweg hadden overgestoken. Vroeger werd dit al eens oogluikend toegestaan, maar nu greep de jury dus kordaat in. De 'spoorfietsers' krijgen een boete en riskeren een schorsing.

