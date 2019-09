Exclusief voor abonnees Spoorarbeiders redden leven van dronken Kroaten 27 september 2019

Vier dronken Kroaten zijn woensdagnacht op het nippertje aan de dood ontsnapt. Toen ze na een cafébezoek naar huis reden, was hun auto in Kapellen naast de rijbaan terechtgekomen. Het voertuig schoof met z'n voorwielen tot op de spoorlijn Antwerpen-Essen en kwam klem te zitten. Spoorwegarbeiders van Infrabel, die 's nachts de bekabeling aan het vernieuwen waren, zagen het ongeval gebeuren. Ze hielpen de mannen uit de auto, maar de chauffeur weigerde aanvankelijk uit te stappen. Hij bleef maar manoeuvreren in een poging zijn wagen weer op de rijbaan te krijgen. Vergeefs. Uiteindelijk ging hij dan toch overstag. Minuten later verpletterde een goederentrein de auto. De Kroaten zetten het op een lopen, maar de politie kreeg hen na een korte achtervolging te pakken. De vier werden administratief aangehouden en moesten ontnuchteren in de politiecel. (PLA)

