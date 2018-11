Spookrijder met scooter sterft op E17 12 november 2018

Een 28-jarige man uit Noord-Frankrijk is zaterdag om 4 uur om het leven gekomen op de E17 in Marke. De man was aan het spookrijden op het rijvak naar de Franse grens en werd aangereden door een landgenoot in een kleine Peugeot. Hij overleed ter plaatse. De automobilist bleef ongedeerd, maar moest in shock naar het ziekenhuis worden overgebracht. Door het ongeval was de E17 enkele uren helemaal afgesloten in de richting van de Franse grens, tussen Kortrijk-Oost en de wisselaar met de E403 in Aalbeke.