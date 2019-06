Exclusief voor abonnees Spookrijder én tegenligger onder invloed bij botsing 24 juni 2019

Een 50-jarige man is gisterochtend vroeg met zijn Ford Fiesta in Heusden-Zolder de E314 in de verkeerde richting opgereden. De spookrijder was onder invloed en reed rond 4.45 uur ter hoogte van Rotselaar een Audi Q7 aan. De twee auto's zijn zwaar beschadigd en beide chauffeurs werden lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Ook de bestuurder van de Audi Q7 was onder invloed. Het rijbewijs van beiden werd onmiddellijk ingetrokken. (EDLL)