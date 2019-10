Exclusief voor abonnees Spookrijden met 3,24 promille: doodrijder heeft lesje nóg niet geleerd 09 oktober 2019

Een 47-jarige man uit Oudenburg is in de politierechtbank veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar en vijf jaar rijverbod, nadat hij met 3,24 promille in z'n bloed aan het spookrijden was in Oostende. De man werd in 2002, 2006, 2008, 2016 en 2018 al veroordeeld voor sturen onder invloed. Zo veroorzaakte de veertiger in 2008 zelfs een dodelijk ongeval. Francky D. vond het dinsdagochtend schijnbaar niet de moeite om zich te verantwoorden en daagde niet op in de rechtbank. Zijn verklaring aan de politie in februari? "Ik heb biefstuk friet gegeten met zes glazen bier en een Leffe."

