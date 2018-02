Spoeling achterin erg dun 05 februari 2018

Ahmed El Messaoudi zag voor de vijfde keer dit seizoen geel en mist zo het cruciale duel tegen Eupen. Dennis van Wijk zit zo wel erg krap in de verdedigers. Vitas en Mera sukkelen met blessures, De Witte is sowieso nog out. Tegen Anderlecht was de enige centrale verdediger op de bank de 20-jarige Hannes Smolders. (DPB)