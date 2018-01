Spoed 30 januari 2018

00u00 0

Artsen en verpleegkundigen van UZ Leuven betreuren het feit dat hun foto is afgedrukt bij een anonieme getuigenis over schandaalpraktijken op een spoeddienst. Dat artikel verscheen in de krant van donderdag 25 januari. De verpleegkundigen benadrukken dat de zaken die in het artikel worden aangeklaagd in geen geval gebeuren in UZ Leuven. Die indruk hebben we ook nooit willen wekken: de verpleegster die haar verhaal deed, heeft gewerkt in ziekenhuizen in Wallonië en Frankrijk.