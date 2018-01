Spoedverpleegster klapt uit de biecht: "Daklozen en overledenen krijgen dikste factuur" Steven Swinnen

25 januari 2018

06u00 0 De Krant "Ik zou er een boek over kunnen schrijven", zei Sabine Vander Elst (50) telkens als ze bij haar man Pascal weer maar eens haar hart uitstortte over de spoeddienst waar ze werkte. Doe het dan, zei hij. En dus ligt 'Voorspoed en tegenspoed van een verpleegster op spoed' nu in de winkel. Een bloemlezing van ruim 200 pagina's waarvan de lezer alleen nog harder zal hopen dat met z'n gezondheid niet te veel misgaat.

Sint-Omerta. Zo heet het ziekenhuis waarvan Sabine de anekdotes aaneenrijgt. "Ik heb gewerkt in ziekenhuizen in België en later Frankrijk, maar hou het nu bewust anoniem om geen batterij advocaten te trotseren. Maar ook omdat ik geen ex-collega's met de vinger wil wijzen. Ze zijn evenzeer slachtoffer van een systeem van meer patiënten, minder en vooral goedkopere werkkrachten en minder centen. De meeste verplegers doen wat ze kunnen om hun job zo goed mogelijk uit te voeren. Maar wanneer je alleen de verantwoordelijkheid draagt voor 40 patiënten op één shift, loopt het niet zoals je op tv in 'Grey's Anatomy' ziet." Een voorbeeld of tien.

Van in het begin van elke opname op spoed moeten verplegers meteen de factuur opmaken. "Ik leg een patiënt aan de monitor en vink alles aan wat met de monitoring te maken heeft. Vervolgens neem ik bloed af. Ik vink de sonde aan, kompressen, alcohol en de verpleegkundige handeling. Ik voeg een infuus toe. Ik zet een vinkje in het vakje 'infuus'. Een urinestaal? Ik duid het product aan waarmee hij gewassen wordt, de steriele set om het urinestaal af te nemen en het onderzoek in het labo. De man heeft nog maar twee stappen in de spoedafdeling gezet en krijgt al meteen honderden euro's aangerekend. Na een drukke avond met 41 patiënten werk ik vier uur langer dan gepland. De volgende ochtend verwacht ik me aan een bedankje, maar krijg een terechtwijzing omdat ik vergeten was om twee paar krukken van 8 euro, een vaccin van 8,45 euro en drie verbanden van 15 eurocent per stuk aan te rekenen."

