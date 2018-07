Spoedoverleg over Ronaldo 05 juli 2018

00u00 0

Volgens Spaanse en Italiaanse bronnen heeft Real Madrid-voorzitter contact opgenomen met de makelaar van Cristiano Ronaldo om zo snel mogelijk samen te zitten in de Spaanse hoofdstad. Hij wil een gesprek met Jorge Mendes over de toekomst van CR7. De Portugees heeft nog een contract tot 2021 maar liet blijken dat het misschien tijd is om andere lucht op te snuiven. Juventus zou bereid zijn om Ronaldo over te nemen voor een slordige 120 miljoen euro.