Spoedoperatie voor grasmat Charleroi 05 april 2018

Kan een kwaadaardig virus een grasmat binnen de 48 uur helemaal kapotmaken? Een vraag voor onze bodemspecialiste Laurence Machiels. Hoe dan ook: Mehdi Bayat heeft in zeven haasten in Nederland een nieuwe grasmat voor het Stade du Pays de Charleroi moeten bestellen om de wedstrijd van vrijdagavond tegen Anderlecht in normale omstandigheden te laten doorgaan. "Dinsdag kwamen we tot de vaststelling dat ons speelveld bijna zienderogen degradeerde", aldus algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx. "Een uitermate stresserend aanzien, geloof me. Gelukkig hebben we nog snel een oplossing gevonden. Mocht dat niet het geval zijn geweest, dan riskeerden we een afgelasting. Er rest ons weinig tijd om de nieuwe grasmat aan te leggen en ideaal zijn de omstandigheden niet, maar 't komt in orde."

HLN