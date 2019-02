Spoedartsen vinden plan "ronduit gevaarlijk" 'Spoedboete' voor wie niet ziek genoeg is? 27 februari 2019

De spoedartsen verwerpen het voorstel om een 'spoedboete' uit te schrijven voor patiënten die zich met ogenschijnlijk mineure klachten op de spoedafdeling aanbieden. Het gaat om één van de pistes uit de visie van twaalf topfiguren uit de Belgische zorgsector voor de volgende regering. "De beroepsvereniging van Belgische spoedartsen beklemtoont dat zij door deze mensen nooit is geconsulteerd", klinkt het. Ze verwerpt het concept volledig. "Wij weigeren patiënten die zich naar spoed begeven te bekijken of te behandelen als overtreders of criminelen die iets hebben misdaan en dus moeten worden beboet", stellen de spoedartsen duidelijk. "Het zijn mensen in nood, die geholpen moeten worden."

