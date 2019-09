Exclusief voor abonnees Spoedarts verklaart vrouw ten onrechte dood 03 september 2019

Een spoedarts riskeert een celstraf van zes maanden omdat hij een 78-jarige vrouw ten onrechte doodverklaard heeft. Madeleine Vermeire (foto) was eind november 2017 in een kanaal beland in het Oost-Vlaamse Lievegem. Voorbijgangers verwittigden de hulpdiensten. Die meenden dat de vrouw al overleden was. De dokter liet het lichaam - naar eigen zeggen op vraag van de politie - niet op het droge halen en stelde haar overlijden vast vanop de oever. Iets meer dan een uur later merkten de hulpverleners echter op dat de vrouw nog bewoog. Ze werd gereanimeerd en afgevoerd naar het UZ Gent, maar overleed daar aan onderkoeling. (JDG)

