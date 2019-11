Exclusief voor abonnees Spoedarts na 10 jaar vrijgesproken voor moord op zijn vrouw 30 november 2019

Een spoedarts uit Brakel is gisteren door het hof van beroep in Gent vrijgesproken voor de gifmoord op zijn echtgenote, intussen tien jaar geleden. Eind vorig jaar veroordeelde de rechtbank in Oudenaarde de man nog tot 24 jaar cel omdat hij haar een dodelijke overdosis morfine zou hebben toegediend. Kris Permentier (50) heeft dat altijd ontkend. Ook de familie van het slachtoffer gelooft de dokter en steunt hem. Ze kwamen gisteren samen met zijn drie kinderen naar het gerechtsgebouw. Na de vrijspraak vlogen ze elkaar huilend om de hals.