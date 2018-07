Spoedarts: "Kind heeft meer kans op herstel dan volwassene" 20 juli 2018

00u00 0

Wat de gevolgen van minutenlang zuurstofgebrek zijn, is voor artsen moeilijk te voorspellen. In het algemeen hebben kinderen een grotere kans op herstel dan volwassenen omdat hun hersenen weerbaarder en flexibeler zijn. "Soms weten we na enkele uren hoe het zit, maar het kan ook dagen of weken duren eer duidelijk wordt wat de schade is", zegt spoedarts Gerlant Van Berlaer van het UZ Brussel. Als onze hersenen een bepaalde periode geen zuurstof krijgen, sluiten ze zichzelf af. Van Berlaer: "Je raakt in coma. Dat is een overlevingsmechanisme omdat hersenen veel zuurstof verbruiken." De eerste dagen is het voor artsen bang afwachten, bevestigt neuroloog Wietse Wiels (UZ Brussel). "Je kan eigenlijk pas na drie dagen een ruwe inschatting maken van de schade. Je hebt mensen die er na hun coma volledig bovenop komen. Anderen liggen maanden in een soort 'vagevuur' of blijven voor altijd in een vegetatieve staat." (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN