Spoedarts "Iedereen heeft z'n taak gedaan" 16 maart 2018

De spoedarts die het leven van Soufiane Farih vergeefs heeft proberen te redden, kon Bouchra wél een tweede kans geven. Want het was Gerlant van Berlaer (foto) die het proces deed kantelen met zijn dubbele getuigenis. "Misschien heb ík de afdruk in de nek van Soufiane wel veroorzaakt bij het reanimeren", zei hij in de rechtbank. "Het was ongetwijfeld een moeilijke beslissing voor de jury", reageerde Van Berlaer na het arrest. "Iedereen lijkt z'n taak gedaan te hebben. Jammer dat het zo lang na de feiten is..." (SRB)

