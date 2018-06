Spoedarts (31) rijdt fietser aan en pleegt vluchtmisdrijf: "Heeft hij zijn dokterseed niet afgelegd misschien?" Redactie

02 juni 2018

00u00 1 De Krant Als iemand moet weten dat een slachtoffer van een aanrijding best zo snel mogelijk geholpen wordt, is het een dokter. Toch reed Alexander V. (31) - een spoedarts - door nadat hij stomdronken een 78-jarige fietser van de weg maaide. Zijn slachtoffer is geschokt: "Die man heeft toch een dokterseed afgelegd?" De aanrijder kwam gisteren vrij.

Marcel Matthys uit Zwijnaarde was dinsdagochtend vroeg per fiets op weg naar één van zijn broers in Eke, om samen met hun andere broer een wandeling te gaan maken. Rond 5.40 uur stak hij de N60 over, ter hoogte van de Klossestraat in Zwijnaarde. "Ik had gewacht tot ik groen licht had en was al bijna aan de overkant toen plots die auto opdook."

Het bleek spoedarts Alexander V. uit Oudenaarde, die met hoge snelheid door het rode licht reed. "Plots hing ik in de lucht, terwijl mijn fiets weggekatapulteerd werd", vertelt de zeventiger, die met zware verwondingen in het UZ Gent ligt. "Ik viel recht op mijn rug - het moet een doodsmak geweest zijn. Vanuit mijn ooghoek zag ik plots iemand opduiken, maar daarna werd het zwart voor m'n ogen. Het volgende dat ik me herinner, zijn vier ambulanciers en iemand die zegt dat ik geopereerd zal moeten worden. Mijn volgende herinnering is al het ziekenhuis. Ik denk dat ik verschillende keren het bewustzijn ben verloren."

De eerste man die Marcel hulp kwam bieden, was niet zijn aanrijder, maar een trucker die het ongeval had zien gebeuren en ook de nummerplaat van Alexander V. had kunnen noteren. De spoedarts zelf gaf plankgas.

