Exclusief voor abonnees Spionnen Hoofdzaken 22 februari 2020

00u00 0

Het opmerkelijkste aan de rentree van Kim Clijsters in het internationale tenniscircuit was niet de rentree. Ook niet de kirrende aandacht van de media en al evenmin het feit dat ze volgens kenners meteen een behoorlijk niveau haalde. Dat eerste en tweede wisten we al, dat laatste hadden we wel min of meer verwacht: Clijsters mag dan al de uitstraling van een snorrend kacheltje hebben, achter dat warme kacheltje gaat een ijskoude tijgerin schuil: 'in it for the kill.' Ook dat is de aard van het beestje.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Kim Clijsters

sport