Spionnenchef die Skripal wou vergiftigen zelf overleden 23 november 2018

00u00 0

In Rusland is het hoofd van de militaire inlichtingendienst GRU overleden. Kolonel-generaal Igor Korobov (foto) werd 62 jaar oud en zou bezweken zijn aan "een ernstige en langdurige ziekte". Die formulering roept vraagtekens op omdat de man pas ziek werd gemeld nadat hij in september zware kritiek had gekregen van president Poetin. Het was de dienst van Korobov die achter de vergiftigingspoging van oud-spion Sergej Skripal in Engeland zat - en toen bekend raakte hoe knullig die operatie verliep, werd al gespeculeerd dat hij snel opzijgeschoven zou worden. Bewijzen van kwaad opzet zijn er uiteraard niet, maar ook de voorganger van Korobov stierf een verdachte dood. Hij zou twee jaar geleden aan een hartaanval bezweken zijn in zijn Moskouse woonst, maar verscheidene bronnen meldden wat later dat de 52-jarige Igor Sergun tijdens een geheime missie in Libanon stierf. (GVV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Igor Korobov