Spionagezaak Dewinter houdt parlement al maanden bezig HLN ONDERZOEK 13 november 2018

De Chinese spionagezaak rond Filip Dewinter is in juni al door Staatsveiligheid gemeld aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA). Die richtte zich tot de Deontologische Commissie, maar daar wist men amper hoe men de zaak moest aanpakken. Pas na vier maanden kwam er advies: "Ga naar het parket." Volgens de Commissie zou er sprake kunnen zijn van strafbare feiten, hoewel de topman van Staatsveiligheid in een gesprek met Bracke aangaf dat het enkel om deontologische fouten zou gaan. Midden oktober werd het parket op de hoogte gesteld, maar ook daar lijkt men niet goed te weten wat te doen. Het is de eerste keer dat een parlementslid in verband gebracht wordt met inmenging door een buitenlandse overheid. (JBG)

