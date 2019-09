Exclusief voor abonnees Spinnenweb kleiner in de stad 27 september 2019

Fotografeer eens spinnen in en buiten de stad. Dat vragen de UGent en Natuurpunt voor een studie naar de aanpassing van geleedpotigen in een stedelijke omgeving. Recent onderzoek leerde niet alleen dat het aantal spinnenwebben in de stad systematisch lager ligt dan op het platteland, maar ook dat hun webben gemiddeld kleiner zijn. De verklaring? Een kleiner aanbod aan grote prooien, zoals sprinkhanen.

