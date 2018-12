Spin in het web van topacteurs 81 FILIP PEETERS 18 december 2018

Halfweg de vijftig is Filip Peeters en dus wilde de acteur enkel nog rollen aanvaarden waarin hij z'n tanden kon zetten. Dat voornemen heeft hem geen windeieren gelegd: opnieuw vertolkte Peeters begin dit jaar, zes jaar na de eerste keer, Paul Gerardi in de tweede reeks van 'Salamander' en aan de zijde van sterren Monica Bellucci en Ben Kingsley verschijnt de acteur binnenkort ook in de film 'Spider In The Web'. Voluit zou hij ook gaan voor de lokale politiek, in zijn Boechout. Daar kruist hij regelmatig de degens met projectontwikkelaars die, in zijn woorden, het "landelijke karakter van de gemeente verstoren". Hij werd lijstduwer van zijn eigen lijst - geheten: 't Dorp Boechout Vremde - en kreeg 424 voorkeursstemmen. Niet voldoende voor een plaats in het gemeentebestuur. (CMA)

