Spijbelaars trekken deze week naar Antwerpen 26 februari 2019

De achtste mars van de klimaatspijbelaars vindt komende donderdag plaats in Antwerpen. Dat heeft Youth for Climate bekendgemaakt. Volgens bezielster Anuna De Wever was er eerder sprake van Gent als locatie, maar door 'praktische problemen' is uitgeweken naar Antwerpen. "Met een hele reeks marsen in Gent op korte tijd werd het te veel voor de politie." De mars start om 9 uur aan het Operaplein. Youth for Climate slaat de handen in elkaar met Students for Climate om er "iets groots" van te maken. (BJS)