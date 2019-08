Exclusief voor abonnees Spierscheur voor Kompany 28 augustus 2019

Klein, maar pijnlijk. Onderzoek heeft aangetoond dat Vincent Kompany (33) een minuscule spierscheur heeft opgelopen aan de hamstrings. Hij is sowieso out voor zondag tegen Standard en mist de komende twee wedstrijden met de Rode Duivels. Daarnaast is het in principe uitgesloten dat hij op 11 september opdraaft in zijn afscheidsmatch bij Manchester City. Verdere voorspellingen durven ze op Neerpede niet te doen, na de interlandbreak zal zijn situatie elke dag geëvalueerd worden. Op Anderlecht valt te horen dat de blessure niet per se slecht hoeft te zijn. In plaats van weg te zijn met de nationale ploeg zal Kompany nu tijd hebben om zijn jonge groep tactisch en fysiek klaar te stomen voor de komende maanden. (PJC)