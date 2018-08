Spierscheur stelt debuut Lestienne maand uit 11 augustus 2018

Maxime Lestienne (26) blesseerde zich vorige zaterdag op training. "Het gaat om een spierscheur (in de hamstrings red.) en een vrij serieuze. De ene speler doet er vier weken over om daarvan te herstellen, de andere zes. Het wordt afwachten hoe het bij Max evolueert", wist Michel Preud'homme. Het elftal van de Rouches zou er wel eens vertekend kunnen uitzien. "Het gaat me niet zozeer om enkele jongens rust te gunnen, want dat zou impliceren dat ik al aan de volgende match denk. Ik heb al eens gezegd dat ik niet over 11, maar over 17 of 18 titularissen beschik. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, heeft dat niets met Ajax te maken." (SJH)