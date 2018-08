Spierscheur Odjidja geheeld 06 augustus 2018

De hoop groeit dat AA Gent donderdag voor de heenwedstrijd in de Europa League tegen Jagiellonia Bialystok weer kan rekenen op Vadis Odjidja. De spierscheur van 4 millimeter is volledig geheeld en de speler zou de volgende dagen al intenser kunnen werken. Duidelijk is wel dat men geen enkel risico wil nemen met de nieuwe sterkhouder. (RN)