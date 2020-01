Exclusief voor abonnees Spierblessure Origi 30 januari 2020

00u00 0

19 punten. Achteromkijken hoeft niet meer. Liverpool freewheelt naar de titel en cruiste voorbij West Ham in een inhaalmatch. Zelfs zonder Mané, een van zijn drie speerpunten. Zijn vervanger, Divock Origi, dwong de strafschop af voor de opener - goeie punten. Toch maakte hij de wedstrijd niet vol. Geveld door een spierblessure. De opeenvolging van wedstrijden bij The Reds eist zijn tol. Er is een reden waarom Jurgen Klopp de beloften stuurt naar de replay in de FA Cup tegen Shrewsbury. Nochtans hoeft Klopp zich weinig zorgen te maken. Eens de cruciale fase in de Champione League aanbreekt, is de titelstrijd in de Premier League beslecht - de eerste titel in 30 jaar. (KTH)