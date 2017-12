Spielbergs van Molenbeek 36 Adil El Arbi en Bilall Fallah 00u00 0

Ze brachten een kortfilm uit ('Has#tag'), maar voorts stond 2017 bij Adil El Arbi en Bilall Fallah voornamelijk in het teken van... 2018. Volgende maand komt 'Patser' in de zalen, de opvolger van 'Black', en het moet al vreemd lopen als dat geen regelrechte hit wordt. De prent, met Matteo Simoni in de hoofdrol en met bijrolletjes voor Dimitri Vegas en Like Mike, werd vorige zomer in Antwerpen gedraaid. "We hebben in Hollywood 'nee' gezegd tegen 'Bad Boys 3' met Will Smith omdat we eerst 'Patser' wilden draaien", verklapte het regisseursduo. In Tinseltown vonden ze het allemaal prima. 'Time' verkoos Adil tot één van de 'New Generation Leaders' en noemde hem "de Spielberg van Molenbeek". Film- en muziekblad 'Variety' zette hem samen met zijn partner in crime in de lijst van tien regisseurs die in 2018 een doorbraak zullen forceren. Niet alleen met 'Patser', maar ook met 'Beverly Hills Cop 4', die volgend jaar - eindelijk, als het Eddie Murphy belieft - in productie zal gaan. (DB)

