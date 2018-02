Spiekbriefjes tijdens toets? Het mag van juf 23 februari 2018

00u00 0

Een leerkracht die de leerlingen laat spieken tijdens een toets? In de klas van Katleen Van Autgaerden, die lesgeeft aan een middelbare school in Laken, mag het. "Enkele jaren geleden deden een collega en ik onderzoek naar het puberbrein. Toen las ik over het spiekbriefje. Het verplicht leerlingen een grote hoeveelheid leerstof heel compact te maken. En zo zijn ze eigenlijk al aan het studeren", zegt de juf in Klasse. Hoe de jongeren reageerden op die speciale toelating? "Ze keken héél raar op. Sommigen waren enthousiast, anderen bleken te trots om een briefje te gebruiken. Er waren zelfs ouders die het niet geloofden." Natuurlijk past niet alle leerstof op een briefje, dus moeten er keuzes gemaakt worden. "De eerste keren gebruikten ze hun spiekbriefje niet efficiënt. Ze probeerden toch alles op hun briefje te krijgen met allerlei afkortingen, maar tijdens de toets begrepen ze niet meer wat ze geschreven hadden."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN