Spiegel, spiegeltje... 10 februari 2018

00u00 0

In een mooie badkamer mag een fraaie spiegel niet ontbreken. Daarom stellen we deze Gravity graag voor: een combinatie van een grote ovalen (80 x 50) en een kleine ronde spiegel (20 cm) die door elkaar aangetrokken worden en elk in een wit omhulsel zitten. Ze kunnen samen aan of los van elkaar bevestigd worden. Met hun organische vormen zorgen ze voor een gevoel van rust.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN