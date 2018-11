Spice Girls verdienen 3 miljoen voor 6 concerten 08 november 2018

3,2 miljoen dollar (2,8 miljoen euro) verdienen voor zes dagen werk: nee, de Spice Girls kunnen niet klagen over hun reünietournee. Mel B, Mel C, Emma Bunton en Geri Halliwell krijgen 550.000 dollar (bijna 480.000 euro) per concert , maakte showbizzsite TMZ bekend. De Spice Girls zullen in juni volgend jaar zes concerten geven in Groot-Brittannië. En als er een buitenlands vervolg komt, zouden de dames elk tot 6,5 miljoen dollar (5,7 miljoen euro) op hun bankrekening mogen bijschrijven, klinkt het.

