Speurders vinden mogelijk testament Salah Abdeslam 29 januari 2018

Franse speurders hebben een tekst teruggevonden die wordt toegeschreven aan IS-terrorist Salah Abdeslam. Het zou gaan om een testament waarin hij bevestigt dat hij zichzelf wou opblazen tijdens de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Volgens de tekst wou Salah Abdeslam zich net zoals zijn broer Brahim opblazen tijdens de aanslagen, maar werkte zijn bommengordel niet. Daarna overwoog hij om naar Syrië te vertrekken, maar uiteindelijk besloot hij om zich bij de andere leden van de terreurcel in Brussel te voegen. "Het beste was om het werk hier met de broeders af te maken. Toch hoop ik in de toekomst beter te zijn uitgerust om tot actie over te gaan", zo staat in de tekst. Die stond op een laptop die de politie na het bloedbad in een vuilnisbak aantrof. Eerder had een expertise al bevestigd dat de bommengordel van Abdeslam wel degelijk defect was. (GVV)

