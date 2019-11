Exclusief voor abonnees Speurders tegen sociale fraude bundelen krachten 14 november 2019

Sociale fraude zal binnenkort in het hele land aangepakt kunnen worden door gemengde onderzoeksteams. De federale politie, de procureurs-generaal en de sociale inspectiediensten hebben daarover een langverwacht akkoord gesloten. De politie onderzocht de voorbije drie jaar meer dan 300 dossiers van sociale fraude, maar in slechts iets meer dan de helft daarvan werd er nauw samengewerkt met de sociale inspectiediensten. Voortaan zal in elk arrondissement eerst een onderzoeksplan opgesteld worden, met evaluaties achteraf. "Dat zal een gigantische boost geven." De nieuwe aanpak moet er ook toe leiden dat er meer illegale vermogens in beslag genomen worden.