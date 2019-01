Speurders: "Nemmouche leende kalasjnikov van medebeschuldigde" 29 januari 2019

De speurders in het onderzoek naar de aanslag op het Joods Museum zeggen dat Mehdi Nemmouche een kalasjnikov leende van medebeschuldigde Nacer Bendrer. Een getuige verklaarde dat in Marseille aan de Belgische speurders. "De getuige legde ons uit dat wapens zoals een kalasjnikov in het misdaadmilieu van Marseille niet verkocht maar uitgeleend worden, en dan nog enkel aan bekenden." De getuige die dat vertelde, heet Kamel Friga. Hij zei de speurders ook dat Bendrer jaren eerder een zak wapens stal van zijn broer. In die zak zaten twee kalasjnikovs, een Glock, een Colt en een jachtgeweer. Toen de politie Bendrer oppakte in het onderzoek naar de aanslag op het Joods Museum, was hij in het bezit van hetzelfde wapenarsenaal. "We vermoeden dat Bendrer één kalasjnikov heeft uitgeleend aan Nemmouche en dat die op weg was om het wapen terug te geven toen hij in Marseille werd opgepakt", aldus de speurders op het assisenproces. Mehdi Friga is zelf een veroordeeld crimineel en zat samen met Bendrer in de cel. Hij werd kort na de aanslag vermoord. Volgens zijn broer Kamel Friga gebeurde die liquidatie op vraag van Bendrer. (SRB)

