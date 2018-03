Speurders laten terrorist Maalbeek ongemoeid ondanks megabestelling voor wapens en terreurfilmpjes op laptop Redactie

00u00 0 De Krant 22 dagen voor de aanslagen in Parijs hield de federale politie een huiszoeking bij Khalid El Bakraoui, de latere kamikaze in metrostation Maalbeek. De speurders waren hem op het spoor gekomen als opdrachtgever voor een grote aankoop van kalasjnikovladers. Deze laders zouden zijn gebruikt bij de aanslagen in Parijs.

De redactie van 'De Morgen' kon de hand leggen op een proces-verbaal dat beschrijft hoe El Bakraoui in de zomer van 2015 vrienden uit zijn wijk op pad stuurde om "zo veel mogelijk laders" voor kalasjnikovs (AK-47) te kopen. Speurders van de sectie anti-banditisme van de Brusselse federale politie vonden dat verontrustend. Het bloedbad bij 'Charlie Hebdo' in Parijs, begin 2015, lag nog vers in het geheugen.

De speurders tapten de telefoon van El Bakraoui af, schaduwden hem en fotografeerden hem op 4 augustus 2015 in Laken tijdens een ontmoeting met een koper van de laders. Op 21 oktober 2015 volgde een huiszoeking bij El Bakraoui. Wapens werden niet gevonden, reden waarom de onderzoeksrechter niet overging tot zijn aanhouding. Op zijn laptop troffen de speurders wel veel "oproepen tot jihad" en "foto's van gekende terroristen". Het pv zegt: "De grote meerderheid van de op Facebook gevoerde discussies gaat over aanslagen. De meeste opzoekingen op YouTube hebben betrekking op gezangen over de jihad."

Een ander pv beschrijft hoe de speurders reageerden op de ontdekking op de laptop.

