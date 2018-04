Speurders Bende van Nijvel zijn 99 procent zeker: "Chris B. is toch niet de Reus" Ken Standaert

26 april 2018

05u00 0 De Krant Het onderzoeksteam naar de Bende van Nijvel gelooft niet langer dat ex-rijkswachter Chris B. de gevreesde Reus was. "De afgelopen maanden is er hard gewerkt om die beloftevolle these te onderbouwen, maar het is ons niet gelukt om nog concrete elementen boven te halen."

"Het is weinig waarschijnlijk dat er ooit voldoende bewijzen komen dat Chris B. de Reus van de Bende van Nijvel was", bevestigt een gerechtelijke bron aan onze redactie. "Eigenlijk zijn we 99% zeker dat hij het niét was, maar aan een dode man kan je uiteraard niets meer vragen", zegt een tweede bron dicht bij het dossier. Zes maanden geleden had het toenmalige - nog veel kleinere - onderzoeksteam nochtans goede hoop dat het eindelijk één van de leden definitief kon ontmaskeren. Aan de basis lagen de verklaringen van de broer van Chris B. De ex-rijkswachter zou hem vlak voor zijn overlijden in verschillende fases hebben opgebiecht dat hij banden had met de Bende.

Beloftevolle hypothese

Na die onthulling werd het leven van B. grondig uitgeplozen. Onder meer zijn afwezigheden om medische redenen, net op het moment dat de Bende van Nijvel een nieuwe aanslag pleegde, en zijn profiel als uitgerangeerd lid van Groep Diane, de elite-eenheid van de rijkswacht, wezen in één richting: deze man was de Reus. "Ondanks verscheidene onderzoeksdaden om die beloftevolle hypothese verder te onderbouwen, hebben we nog amper concrete elementen gevonden", klinkt het. Het ziet ernaar uit dat de speurders hun focus nu verleggen naar andere pistes. "Een beperkt aantal van de meer dan 400 tips die we kregen in de nasleep van het verhaal van Chris B. is verder diepgaand onderzoek waard."

Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!