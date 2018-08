Speurder mag vriend zijn van crimineel 08 augustus 2018

Rechercheurs van de federale en de lokale politie mogen op sociale media een fictieve identiteit aannemen om contact te leggen met criminelen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wijzigde daarvoor anderhalf jaar geleden al de wet op de bijzondere opsporingsmethoden, maar nu pas is het uitvoeringsbesluit klaar. De infiltraties moeten de politie helpen de toenemende online criminaliteit te bestrijden. De speurders moeten wel eerst een opleiding volgen bij de politie. Als de onderzoeksrechter toestemming geeft, mogen de speurders zich online voordoen als iemand anders, bijvoorbeeld bij verspreiding van kinderporno of heling van gestolen goederen via tweedehandssites. Ze mogen ook racistische of extremistische boodschappen posten op socialenetwerksites en hulp inroepen van 'burgerdeskundigen', zoals hackers. Toch moeten ze oppassen dat ze niet te ver gaan: een verdachte provoceren mag niet. (SRB)

HLN