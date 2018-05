Speurder in Hollywood 19 mei 2018

Detective Renée Ballard heeft het lastig: naar de nachtdienst in Hollywood verbannen omdat ze haar chef had aangeklaagd voor seksuele intimidatie, krijgt ze op één nacht drie nieuwe zaken op haar bord. Terwijl ze zich erin vastbijt, blijkt al snel dat één en ander met elkaar verband houdt. Successchrijver Michael Connelly ruilt in 'De nachtploeg' zijn vaste rechercheur Harry Bosch in voor de intrigerende Ballard: een eenling met het hart op de juiste plek, met best wat bagage in haar rugzakje en verliefd op haar hond en haar surfplank. Zoals steeds zijn de dialogen sterk en weet Connelly perfect de sfeer van het nachtelijke LA te vatten. Maar die 'verrassing' in oma's huis? Zo'n plotwendingen hebben we nu echt wel genoeg keren gelezen.

