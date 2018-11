Spelotheek Stokpop meer open 09 november 2018

Spelotheek De Stokpop in Ieper breidt de openingsmomenten uit. De deuren zijn nu ook op dinsdagen van 14.30 tot 18.30 uur open. Wie lid is van de bibliotheek is automatisch lid van de spelotheek. Per lidkaart kunnen zes puzzels, gezelschapsspelletjes of ander speelgoed worden ontleend. De uitleentermijn is vier weken, maar speelgoed van de spelotheek kan de lener niet verlengen. Naast dinsdag is de spelotheek open op woensdag van 13.30 tot 18.30 uur en op zaterdag van 9.30 en 11.30 uur. Meer info via stokpop@ieper.be of www.ieper.bibliotheek.be. (CMW)