Spelletjesdag wordt strijd der regio's 26 maart 2018

Aanvoerder Eden Hazard moest gisteren drie kapiteinsbanden uitlenen op training: aan Laurent Ciman, Michy Batshuayi en Moussa Dembélé. Er was namelijk een onderlinge competitie met drie teams, verdeeld op basis van hun roots: er was een ploeg uit Brussel en Leuven (met Batshuayi), één uit Antwerpen (met Dembélé) en één uit de rest van het land (met Ciman). "Brussel-Leuven won", grijnsde Dries Mertens, zelf Leuvenaar. "We hebben het uitstekend gedaan." Roberto Martínez hoopt met zijn spelletjes, altijd een makkelijke manier om als coach te scoren bij spelers, de sfeer en de winnaarsmentaliteit binnen de groep aan te wakkeren. (PJC/NP/SK)

