Spelfout op vliegticket houdt Meesseman langer in België

Emma Meesseman (27) hoopt dit weekend toch in de VS te arriveren om zich klaar te stomen voor het nieuwe WNBA-seizoen. Haar geplande vertrek gisteren in de luchthaven van Zaventem liep met een sisser af. Door een spelfout in haar naam op het vliegtuigticket mocht ze niet afreizen. "Niets te maken met corona of een 'travel ban', maar met een aartsmoeilijke familienaam", verklapte Meesseman op haar twitteradres. "Wel een grote dank aan @Flying Brussels om er echt alles aan te doen en te proberen mij toch in de VS te krijgen." Eind juli start het nieuwe seizoen in de WNBA. Meesseman is een van de smaakmakers van kampioen Washington Mystics, in de finale vorig seizoen schopte ze het tot MVP. (BF)

