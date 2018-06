Spelersvrouwen scoren zo mogelijk nog meer 25 juni 2018

00u00 0

Naast 'Onze Jongens' hebben ook hun partners de intrede in Rusland niet gemist. Voor ze zaterdagavond hun intrek mochten nemen in het hotel van de Duivels, waren de WAG's aandachtige toeschouwers tijdens de 5-2-zege van de Belgen tegen Tunesië. Opvallende fans ook, in die mate dat sommigen onder hen haast met meer aandacht gingen lopen dan hun mannen. Zo gooiden vooral Rafaella Szabo, de vrouw van Axel Witsel die in het gezelschap was van zus Whitney Witsel en papa Thierry, en gewezen Miss België Noémie Happart hoge ogen. De Luikse stapte vorig jaar in het huwelijksbootje met Yannick Carrasco. Ook Deborah Panzokou, de partner van Meunier, zat in het Spartak Stadium. En dan was er nog de opvallend naar aandacht snakkende Victoria Bonya, een Russisch-Canadees model dat begin januari eens met Fellaini op stap is geweest. Ooit nog op de cover van 'Playboy', zaterdag met de Belgische driekleur rond de schouders.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN